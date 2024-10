Преимущества Telega.in для рекламы в Telegram

Одним из основных преимуществ платформы Telega.in for advertising является ее способность охватывать целевую аудиторию. Платформа классифицирует и систематизирует огромное количество Telegram-каналов, групп и ботов по различным интересам и отраслям. Такая подробная классификация позволяет рекламодателям точно ориентироваться на конкретные ниши и демографические данные.

30 миллионов. Клиенты Сбера могут переводить деньги без комиссий Суточные лимиты в банках не отнимают возможности у клиентов на перевод 30 миллионов рублей в месяц. Кроме того, такие меры устанавливаются договорным...

Рыжий кот приглашает. В Угличе открылся сырный музей-завод Углич называют «сырной столицы» нашей страны. Более 200 лет назад именно здесь зародилось отечественное сыроделие. А недавно на территории Угличского...

В администрации Твери ответили на вопрос о возвращении отопления в дома из-за холодов Накануне Сергей Собянин заявил, что в жилых домах и соцобъектах Москвы снова включат отопление, поскольку среднесуточные температуры в течение нескол...

Из Москвы в Тверскую область прибыла Казанская икона Божией Матери 6 мая в Верхневолжье прибыла одна из самых почитаемых православных святынь – Казанская икона Божией Матери, хранящаяся в Казанском соборе на Красной ...

DOOGEE представила новые флагманы Технологические новинки из Поднебесной. Китайские разработчики представили на российском рынке потрясающие смартфоны: стильную премиум-модель 4 в одн...

Хитрость, которую должен знать каждый пользователь Snapchat Если вы пользователь Snapchat, который когда-либо имел несчастье использовать приложение на телефоне Android, то вы наверняка уже в курсе, как хорошо...

Как экономить заряд на вашем гаджете Сохранение заряда батареи на мобильных устройствах стало насущной проблемой в современном мире. Постоянно растущие требования к производительности и ...

Как подобрать онлайн обучение по программированию для ребенка? Подбор онлайн обучения по программированию для ребенка — это задача, требующая тщательного подхода и учета индивидуальных потребностей и особенностей...

Пять идей, чем заняться 9 мая На Дворцовой площади выступит Зара День Победы в Петербурге начнётся с зажжения факелов на Ростральных колоннах. Первый раз огонь будет гореть с 9.00...

Пять причин посетить Saint-Petersburg Craft Event Продегустировать напитки – Сraft Drinks Крафтовые напитки во всём разнообразии – традиционная основа фестиваля Saint-Petersburg Craft Eve...

Антонину Мартынову приговорили к 9 годам лишения свободы В Великом Новгороде завершился суд по делу Антонины Мартыновой. Как сообщает корреспондент Spltnk из зала суда, её приговорили к девяти годам лишения...

Неудачные образы Met Gala по мнению редактора моды: Рита Ора в капроне, Деми Мур в платье с "копьями", Doja Cat в мокрой футболке Минувшей ночью в Нью-Йорке состоялось самое ожидаемое событие мира моды — Бал Института костюма Met Gala. Темой мероприятия стала выставка "Сад време...

Обращение Путина после вступления в должность. Главное — Хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны, жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с родиной...

Фёдоров Александр Александрович: Биография, образование, наука Фёдоров Александр Александрович родился 08.10.1970 в городе Семёнове Нижегородской области. Его родители, журналист и химик, привили ему любовь к зна...

Радиальный вентилятор улитка Радиальный вентилятор-улитка – это инновационное устройство, разработанное с целью решения проблем вентиляции и обеспечения оптимального микроклимата...

Реклама в интернете VS традиционные методы рекламы Реклама в интернете охватывает различные направления. Это не только объявления и рекламные баннеры на самих сайтах. Это использование лендингов и кон...

Канделаки возглавила ТНТ вместо автора «Дома-2»: станет ли канал вторым Матч-ТВ Поклонники задумались, какие изменения ждут канал. Не столкнётся ли он с проблемами Матч ТВ, которым руководила Канделаки. Фото: pbs.twimg.com Тина К...

Вячеслав Федорищев приступил к обязанностям врио Губернатора Самарской области В понедельник, 3 июня, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил членам регионального Правите...

Эксперты KAMA TYRES о росте спроса на ЦМК шины По оценке специалистов, в 2023 году в России увеличилось как производство коммерческого транспорта, так и показатели продаж в этом сегменте. Автопере...

Valve официально прекратила поддержку CS:GO Компания Valve объявила о прекращении поддержки легендарной игры Counter-Strike: Global Offensive с 1 января 2024 года.С начала нового года компания ...

CS2: борьба за 200 тыс. долларов. Кто победит? В данной статье вы увидите обзор финалистов Elisa Masters Espoо 2023, а также общую информацию по турниру! Турнир Elisa Masters Espoo 2023 – это круп...

Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro: инновационные смартфоны с ультрасовременной операционной системой HyperOS Компания Xiaomi снова поразила мир своим последним событием – презентацией, состоявшейся 26 октября 2023 года. Она привлекла внимание общественности,...

Новые A4Tech BH230: 55 часов музыки без перерыва Компания A4Tech, известный производитель периферийных устройств, представляет новую модель беспроводной гарнитуры — BH230 из серии Fstyler. Эта гарни...

Главная поддержка на Евро-2024: Джорджина Родригес показала новые фото с Криштиану Роналду и их детьми Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес, с который он встречается уже восемь лет, показала новые фотографии с ним и детьми — на фоне всеобщего о...

54-летний Джерард Батлер встречается с 29-летней моделью Пенни Лейн 54-летнего актёра Джерарда Батлера заметили на свидании с новой пассией — 29-летней моделью Пенни Лейн. Пару засняли в Лондоне: сначала они катались ...

Брянский эксперт Валерий Егорушкин высоко оценил инициативы губернатора, поддержанные Советом Федерации В период с 1 по 3 июля в Совете Федерации проходили Дни Брянской области. В мероприятии принимала участие брянская делегация во главе с Губернатором ...

КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН: АГРАРНЫЙ СЕКТОР КАК ЛОКОМОТИВ РАЗВИТИЯ Поселение Комаричи, согласно ряду источников, было основано около 1450 года. Комаричский район образовали в 1929 году. Сегодня в его состав входят од...

Фондовый рынок, Daily history за 3 июля 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 506.07 40580.76 1.26 Hang Seng 209.43 17978.57 1.18 KOSPI 13.15 2794.01 0.47 ASX 200 2...

Валютный рынок, Daily history за 3 июля 2024 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.67044 0.53 EURJPY 174.235 0.42 EURUSD 1.07853 0.35 GBPJPY 205.82 0.49 GBPUSD 1.27417 0.43 NZDUSD 0....

Как приготовить автомобиль с пробегом к продаже? Продажа автомобиля с пробегом требует тщательной подготовки, чтобы привлечь покупателей и получить за машину наилучшую цену. Один из вариантов, котор...

Не показывает Youtube на телевизоре Philips В этой статье мы рассмотрим возможные причины этой проблемы и предоставим решения, которые помогут вам настроить просмотр Youtube на вашем телевизоре...

Займы на карту: главные плюсы оформления, пошаговая инструкция получения Заем на карту считается весьма популярной услугой, предоставляемой современными микрофинансовыми организациями. Обращение в МФО является удобным спос...

Пожарная безопасность: подлежащая сертификации продукция, важные услуги В настоящее время вопросы пожарной безопасности занимают особое место в разных отраслях, включая бизнес. Обеспечение пожарной безопасности имеет перв...

Видео курс «Волны Вульфа» — Бесплатно Выкладываю Видео курс «Волны Вульфа» абсолютно Бесплатно! Курс уже очень давно создан, его больше не продаем так же давно, паттерн Волны Ву...

Бесплатный курс по модели Po3 из 5 видео уроков Сегодня представляю вам Бесплатный курс по модели Po3 из 5 видео уроков. Её еще называют: Power of Three / Power of 3 / модель AMD / pattern AMD. Уже...

Крах «ястреба». Министр обороны Великобритании проиграл выборы в парламент Парламентские выборы в Великобритании закончились не только катастрофическим поражением консерваторов, но и личным фиаско видных представителей парти...

От руля не оторвать. Эксперт объяснил, почему россияне скупали авто Россияне в июне купили в 1,5 раза больше новых легковушек по сравнению с тем же месяцем прошлгого года, причем рост продолжается с самого начала этог...

«Почему он не в колонии?»: Известный адвокат возмущена «щадящим» условным сроком для Навального Лидеру ФБК в 2017 году продлили испытательный срок до 2020 года. Адвокат Сталина Гуревич вновь призывает МВД обратить пристальное внимание на персону...

Уже отпустили? Экс-глава Раменского района активничал в соцсети после ареста за якобы убийство любовницы Проверка на полиграфе косвенно подтвердила вину Андрея Кулакова, сообщают СМИ. После задержания экс-главы Раменского района, на странице подозреваемо...

Игры-тапалки в Telegram: что это, какие бывают и как на них заработать денег За последние несколько лет Telegram превратился из простого средства общения в комбайн для получения и передачи информации. Каналы, паблик-чаты, меди...

Студенты ИТМО и СПбГУ разработали решения для развития инфраструктуры ВКонтакте Завершился второй сезон исследовательской лаборатории ВКонтакте: во время оплачиваемой практики студенты ИТМО и СПбГУ разрабатывали инструменты для р...

К чему снятся яблоки Сон, в котором фигурируют яблоки, несет позитивный заряд и сулит приятные события в реальности. Давайте вместе исследуем толкования этого образа в ра...

Национальная академия дополнительного профессионального образования Москва Национальная академия дополнительного профессионального образования в столице предлагает курсы по профессиональной подготовке и повышению квалификаци...

Где скачать хорошую музыку? Наверное, нет такого человека, который не любит слушать музыку. Конечно, о вкусах не спорят. Но в вопросе о том, где скачать хорошую музыку, поговори...

Как выбрать песню для игры на пианино: советы и рекомендации Игра на пианино - это не только прекрасное увлечение, но и возможность выразить свои эмоции и чувства через музыку. Однако выбор подходящей песни для...

DOOGEE представила новые флагманы Технологические новинки из Поднебесной. Китайские разработчики представили на российском рынке потрясающие смартфоны: стильную премиум-модель 4 в одн...

Хитрость, которую должен знать каждый пользователь Snapchat Если вы пользователь Snapchat, который когда-либо имел несчастье использовать приложение на телефоне Android, то вы наверняка уже в курсе, как хорошо...

Демирала дисквалифицируют за «волчий салют», Аргентина в 1/2 Копы, «МЮ» продлил тен Хага, 6:0, 6:0 от Касаткиной на «Уимблдоне», Россия может сыграть с Замбией и другие новости 1. УЕФА дисквалифицировал защитника сборной Турции Мериха Демирала на два матча из-за «волчьего салюта» в матче с Австрией, сообщает Bild. В Турции у...

Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro: инновационные смартфоны с ультрасовременной операционной системой HyperOS Компания Xiaomi снова поразила мир своим последним событием – презентацией, состоявшейся 26 октября 2023 года. Она привлекла внимание общественности,...

Новые A4Tech BH230: 55 часов музыки без перерыва Компания A4Tech, известный производитель периферийных устройств, представляет новую модель беспроводной гарнитуры — BH230 из серии Fstyler. Эта гарни...

Силовой трансформатор сухой ТСЗ-400 В сфере электроэнергетики, где надежность и эффективность стоит на первом плане, силовые трансформаторы становятся непременным звеном в обеспечении с...

Скачивание музыки на сайте mp3uk.net Самые свежие хиты музыки доступны для скачивания на нашем сайте, а также хиты классической музыки или популярные песни прошлых лет. Вы можете слушать...

Новая лазейка в системе безопасности позволяет шпионить за интернет-пользователями Пользователи Интернета оставляют множество следов на веб-сайтах и ​​онлайн-сервисах. Такие меры, как межсетевые экраны, VPN-соединения и режимы конфи...

Алексей Кузовкин о мерах борьбы с вредоносными файлами Кузовкин Алексей Викторович – IT-предприниматель, экс-председатель совета директоров группы компаний «Армада». Алексей Викторович обладает колоссальн...

Автомобиль Omoda S5 Автомобили нового поколения сегодня привлекают внимание многих автолюбителей, желающих следовать в ногу со временем. Для каждого водителя важен дизай...

Запчасти для авто: зачем нужны и как они используются? Все мы любим свои автомобили. Они предлагают удобство, скорость и свободу движения, которое трудно сравнить с чем-либо еще. Но что происходит, когда ...

Высокие зарплаты и карьерные перспективы: почему молодежь выбирает «Мираторг»? Вопреки стереотипам, в сельском хозяйстве можно хорошо зарабатывать и развиваться. Причем место в отрасли найдется не только агрономам и механизатора...

Как заказать Nike по доступной цене Nike – один из самых известных мировых брендов спортивной одежды и обуви. Эта американская компания была основана в 1964 году профессиональным бегуно...

Резиновое покрытие для ледовых арен и открытых катков Небольшие ледовые арены могут обустраиваться не только в спортивных комплексах, но и на территории торгово-развлекательных центров. Здесь важно подоб...

В сети появились рендеры Sony Xperia 1 V Мы надеемся, что Xperia 1 V уже не за горами. По-прежнему существует определенная вероятность того, что телефон появится на выставке MWC в Барселоне ...

Samsung показала Galaxy S23 и S23+ с обновленным дизайном Вслед за Galaxy S23 Ultra сегодня показали и обновление базовых моделей Galaxy S. И хотя Samsung улучшила основные аппаратные и программные функции, ...

ТОП 5 - Лучшие LED/LASER проекторы для домашних кинотеатров LED/LASER проекторы пока так и не приблизились по ценам к ламповым моделям, а их уже вытесняют большие телевизоры, которые стремительно дешевеют Наст...

Топ 10 - Лучшие проекторы для домашних кинотеатров в жилой комнате Под давлением быстрого снижения цен на телевизоры из обновленной версии обзора полностью исчезли бледные модели проекторов мощностью менее 300 Вт Гла...

В Курск снова приезжал Роман Старовойт. За чем? Очередной, недавний, едва ли не «тайный», визит экс-губернатора Курской области, а ныне министра транспорта РФ, Романа Старовойта на бывш...

Администрация Курска борется с объектами культурного наследия Слишком поздно поняли, что георгиевская аптека на улице Дзержинского имеет важнейшую историческую ценность, поэтому в 2013 году постройку конца 19 ве...

Главная поддержка на Евро-2024: Джорджина Родригес показала новые фото с Криштиану Роналду и их детьми Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес, с который он встречается уже восемь лет, показала новые фотографии с ним и детьми — на фоне всеобщего о...

54-летний Джерард Батлер встречается с 29-летней моделью Пенни Лейн 54-летнего актёра Джерарда Батлера заметили на свидании с новой пассией — 29-летней моделью Пенни Лейн. Пару засняли в Лондоне: сначала они катались ...

Как добыча песка наносит Брянщине многомиллионный ущерб? Под суд отправили гендиректора строительной организации – 33-летнего жителя Брянска, фирма которого добывала в Дятьковском районе области песок. Тепе...

В Брянске отметили День партизан и подпольщиков В субботу, 29 июня, в Брянске отметили День партизан и подпольщиков. Именно по инициативе брянских ветеранов и депутатов областной думы эта памятная ...

На территории Брянской области пройдет Всероссийская неделя правовой помощи С 8 по 14 июля 2024 года на территории Брянской области проводится Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи. Всероссий...

Брянский эксперт Валерий Егорушкин высоко оценил инициативы губернатора, поддержанные Советом Федерации С 1 по 3 июля в Совете Федерации проходили Дни Брянской области. В мероприятии принимала участие брянская делегация во главе с Губернатором Александр...

Руководство РГПУ им. А. И. Герцена покрывало Вишневского в секс-скандалах со студентками – потерпевшая Не так давно стало известно о случаях харассмента со стороны преподавателя РГПУ им. А. И. Герцена и депутата ЗакСа Бориса Вишневского. Несколько бывш...

Против правды не пойдешь – С журналиста «Медузы» Ивана Голунова сняли обвинение На период внутренней проверки полицейские, задержавшие корреспондента, не смогут исполнять свои обязанности. С журналиста «Медузы» Ивана Голунова сня...

Главная поддержка на Евро-2024: Джорджина Родригес показала новые фото с Криштиану Роналду и их детьми Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес, с который он встречается уже восемь лет, показала новые фотографии с ним и детьми — на фоне всеобщего о...

54-летний Джерард Батлер встречается с 29-летней моделью Пенни Лейн 54-летнего актёра Джерарда Батлера заметили на свидании с новой пассией — 29-летней моделью Пенни Лейн. Пару засняли в Лондоне: сначала они катались ...

Сергей Полунин - российский артист балета Сергей Полунин известен всему миру как гениальный танцовщик с бунтарским характером. У артиста яркая интересная жизнь и непростой творческий путь от ...

Джеймс Майкл Тайлер: судьба Гантера из сериала «Друзья» Джеймс Майкл Тайлер – американский телевизионный актёр. Он начинал свою карьеру в Голливуде с низких должностей помощника монтажера и ассистента, одн...

Теневое истребление лесов оставило Сергея Шеверду без отпуска Задержанный министр лесного хозяйства Иркутской области может потянуть за собой и других видных «шишек» городской администрации вплоть до губернатора...

Страшно жить: В Башкирии орудуют бандиты, выдающие себя за военных Известный в башкирском городе «подполковник» в очередной раз заставил горожан понервничать, рассказывая о своей любви к издевательствам. В Башкирии с...

На территории Брянской области пройдет Всероссийская неделя правовой помощи С 8 по 14 июля 2024 года на территории Брянской области проводится Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи. Всероссий...

Современные тенденции ремонта квартир в Москве: Дизайн, материалы и технологии

Динамичный городской ландшафт Москвы продолжает оказывать влияние на современные тенденции в области ремонта квартир, сочетая мировые дизайнерски...

Как выбрать надежную службу для срочной помощи на дороге

Эвакуатор в Домодедово предоставляет у...

Как консультации помогают решать личные и семейные проблемы

В современном мире многие люди сталкиваются с проблемами как в личной, так и в семейной жизни, которые могут серьезно повлиять на их эмоционально...